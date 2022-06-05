2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Siyah-Beyazlılar'ın unutulmayacak zaferinde önemli role sahip olan, bu sene ise daha çok altyapıya ağırlık veren Kara Kartal'ın zihinsel performans koçu Rezan Özdemir'in, genç futbolcular ve altyapıyla alakalı açıklamalarını önceki gün FANATİK'ten vermiştik. Beşiktaş altyapısında en az 100 milyon Euro'luk değerlerin olduğunu söyleyen, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ın, Avrupa'ya hazır olduğunun altını çizen Özdemir bugün de farklı bir açıdan Türk futbolunun röntgenini çekti. İşte Rezan Özdemir'in, FANATİK'e yaptığı flaş açıklamalar...

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‘Parasını verdim, oynayacak bakışı doğru değil’

"Yabancı futbolcuları getiriyoruz, milyon Euro'lar veriyoruz, stadı dolduruyor, alkışları topluyoruz, en iyi evi ve en lüks arabayı veriyoruz ama Türk futboluna uyum aşamasında kimse yok yanlarında. Performanslarını adeta çöpe çıkartarak yargılıyoruz ve kenara atıyoruz. Türk futbolunda duyguları, iletişimi, zihinsel performansı doğru yönetememenin maliyeti nedir? İyi hissetmeyen bir futbolcu ne kadar başarılı olabilir? İyi hissetmeleri için bu futbolculara duygusal anlamda ne kadar yatırım yapıyoruz? Özgüvenleri, itibarları, özsaygılarıyla ne kadar ilgileniyoruz? Bakış açısı şu; parasını verdim, oynayacak! Bu doğru değil, makine değil onlar... Burada bizim gibi profesyoneller gerekiyor. Kulüplerde psikologlar var ama psikoloji başka bir şey zihinsel performans koçluğu bambaşka bir şey... Çocuk travmasını iyileştirmeye çalışmayacağız biz. Davranışı, harekete geçirmek, hızlandırmak..."

Siyah-Beyazlılar'ın zihinsel performans koçu Rezan Özdemir, Türk futbolunun genel problemlerini FANATİK'e anlattı...

‘Gençler kendini değersiz hissediyor’

"Futbolcunun havaalanından alınmasından başlayan süreçte bile doğru duygu yönetimi yapmamız lazım. Bir futbolcu geldi A kulübüne. Önce ihtiyaçlarına bakacaksın, 'bu adam ne düşünceyle geldi, nasıl uyumlanacak, karakteri ne tarzda, ne yapmamız gerekiyor?' diye düşünmek lazım. Burada da iş bize düşüyor. Altyapıyla da makas böyle açılıyor. Al oradan yabancı futbolcuyu az önce söylediğim şekilde en iyi arabalarla al getir, en iyi evi tut vs, altyapıdan çıkan çocuk da çıksın onunla takım arkadaşı olsun. O dengeyi de sağlamak önemli. İkisinin de duygu yönetimi yanlış. Takım uyumu mümkün mü burada? Genç futbolcular kendini değersiz hissediyor. Burada güven kurmak ve iyi iletişim sağlamak önemli. Ben herkes aynı parayı alsın demiyorum ama takım duygusunu, duygu birliğini sağlamamız önemli."

‘Verim almadan göndermek kimin işine geliyor?’

"Örnek vermek gerekirse; Batshuayi geldi, Pjanic geldi, U19'la bir maç yapsınlar. Tekniklerini göstersinler, ne olacak? O çocukları da motive edeceksin, çocuklara değer verdiğini hissettireceksin. Bu çocuklar oyun oynamak, başarılı olmak istiyor sadece. O nedenle her kulübün zihinsel performans koçu olmalı. Bu koç, transfer aşamasında duygu-kültür uyumunu anlatmalı. Yeteneği aldın, getirdin, gerisi hocada. Ama uyum işi bir nebze bizde. Bu kadar yatırım yaptığınız oyuncuyu verim almadan göndermek kimin işine geliyor?"

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Belçikalı golcü 14 gol, 5 asistle oynadı.

‘Ljajic’in sorunu kız arkadaşı değildi’

"Mesela Hasic'in ayağı kırıldı. Döndükten sonra topa müdahelelerde korku oluyordu. Biz o sakatlık dönemini adeta zihninden sildik, başarılı olduğu dönemlere götürdük onu ve beklenenden daha erken dönüp, bir daha o duyguyu hissetmedi. Kendisi de pozitifti. Ljajic'in performansı inişli çıkışlıydı. Bizim dönemimizde seans yaptık ve performans da verdi. Ama medyada çıktığı gibi 'Kız arkadaşlarıyla problem yaşadı' vs gibi sorunları duymadım hiç. Onu söylemeliyim."

Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı bırakılan Ljajic geride bıraktığımız sezon tek bir dakika süre alamadı.

‘Sistemi kurmadığında paraları çöpe atıyorsun’

"Böyle bir sistemin kurulmasının hiçbir maliyeti yok bir kulüp için. Bir çalışma odası ve çalışmamız için bir alan açmaları gerekiyor, bu kadar. Herkes borçları, futbolculara karşı yargıları, başkanların, hocaların, hakemlerin yanlışını konuşuyor ama bizim duygularımızı, zihnimizi doğru yönetemememizin maliyeti nedir? Bu sistemi kurmadığında milyon Euro'lar verdiğin adamı kenarda oturtuyorsun, fayda alamıyorsun, bu paraları çöpe atıyorsun."

‘Dünya futbolunda bu zaten var’

"Dünya futbolunda birçok kulüp bizim gibi profesyonellerle çalışıyorlar. İnsanlardan yüksek performans almak istiyorsanız önce onları iyi hissettirmeniz lazım. Zihin kaslarınızı kuvvetlendirmeden ayaklarınızla bir şey yapamazsınız. Yüzde 60 demiştim, bunu çöpe atarsanız yüzde 40'la ne kadar başarılı olabilirsiniz? Takım duygusu oluşturamadık, doğru düşünce biçimine geçemedik... O nedenle bizim bu alanı başarılı olmak adına göz ardı etmememiz lazım."

‘Avrupa kulüpleriyle iletişim halindeyim’

"Londra'da okudum ve orada da yaşıyorum. Oradaki kulüplerle iletişim halindeyim. Chelsea'yle mailleştik. Avrupa'da bu tarz işler daha kolay. Pandemi dönemi araya girdi, biraz işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama hala iletişim halindeyim Avrupa'dan kulüplerle."

Brezilyalı futbolcu zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor...

‘Neymar’ın zihinsel performans koçuna ihtiyacı var’

"Dünya futbolunda zihinsel performans koçuna bence Neymar'ın ihtiyacı var. Bu konuda destek alması lazım çünkü iş disiplini konusunda biraz zayıf, biraz da duygusal biri belli."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli