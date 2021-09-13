Beşiktaş yüksekten uçuyor!

Beşiktaş , önceki akşam Süper Lig ’de konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı. Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, hiç şüphesiz yeni transferlerin katılmasıyla oluşan yeni hücum hattıydı. Kanada’dan cuma akşamı döndüğü için teknik direktör Sergen Yalçın tarafından dinlendirilerek kadroya alınmayan Larin’in yerine oynayan N’Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi’den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu ve seyir zevki yüksek bir oyunla başlayarak ilk 10 dakikada 2-0’ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Yeni hücum hattının yüksek pas oranı ve buna bağlı olarak rakibi sürekli pres altında tutması, Beşiktaş adına gecenin bir diğer önemli analiziydi.

Büyük takdir kazandı

Bu oyun temposunun gelişerek sürmesi ve Larin’in de katılmasıyla, Siyah-Beyazlılar’ın daha güçlü bir oyun ortaya koyması ligin kalanı için çok büyük sürpriz olmayacak. Transferin son günü sürpriz bir şekilde Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, maçın yıldızıydı. İlk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, tüm futbolseverlerin büyük takdirini kazandı. Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Pjanic'e ek olarak rakip fileleri 2 kez sarsan Batshuayi de performansıyla hem teknik ekibi memnun etti hem de çarşamba günkü Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde takıma güven verdi.