Beşiktaş yüksekten uçuyor

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde dün akşam Kayserispor'a konuk olan Siyah- Beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti. İlk yarısı 0-0 sonaerenmücadelenin ikinci yarısında hareketlenen Kara Kartal; Kevin N'Koudou ve Ajdin Hasic'ingolleriyle rakibini devirmeyi başardı. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi sonrasında eline geçen liderlik şansını geri çevirmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, İstanbul'a zirvede döndü. Puanını 31'e yükselten Beşiktaş, dün akşamaldığı sonuçla son 11 lig mücadelesinden 9. zaferini çıkarmayı başardı.

Peş peşe 4 maç...

Bu süreçte sadece; Gaziantep ve Alanyaspor karşısında kayıp yaşayan Beşiktaş, bu 2 mücadele dışında çıktığı; Denizli,Yeni Malatya,Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve son olarak da Kayserispor'udevirerek zirveyeçıktı. Kayseri galibiyetiyleberaberSüper Lig'de üstüste kazanma serisini 4'eçıkaranSiyah- Beyazlılar, formda görüntüsünü sürdürdü.





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