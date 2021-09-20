Beşiktaş yüksek uçuyor!

Süper Lig ’de 5. hafta mücadelesinde önceki akşam Antalyaspor’a deplasmanda konuk olan Siyah-Beyazlılar, adeta kabus gibi geçen maçtan istediğini alarak ayrılmıştı. Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira ve Kevin N’Koudou’dan sakatlığı, Valentin Rosier’den de üst solunum yolları rahatsızlığı sebebiyle yararlanamayan Kartal’ın yaşadığı şok bununla da bitmemişti. Eksikler sebebiyle Necip’in sağ bek, Mehmet Topal’ın stoper başlayıp sakatlıkları sebebiyle ilk yarıda oyundan çıkmaları sonrasında Josef de Souza stoper ve Fabrice N’Sakala da sağ bek oynamak zorunda kalmıştı. Tüm bunların üzerine ilk yarıyı da 2-0 geride kapatan Beşiktaş , teknik direktörü ve yıldızlarıyla pes etmeyip maçı çevirmesini bildi.

Ghezzal ve Larin geri döndü!

Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde Gökhan Töre ve Kenan Karaman’ı oyundan alıp Rachid Ghezzal ve Cyle Larin’i sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, bu 2 hamlesiyle oyunun kaderini değiştirdi. Bu sezonki performansları sebebiyle eleştirilen ikiliden Cyle Larin, hücum hattına kattığı hareketliliğe ek olarak ilk golün sahibi Rıdvan Yılmaz’a yaptığı asistle alkış topladı. Bu dönem, geçen sezonki muhteşem görüntüsünün gölgesinde kalan Ghezzal da takımının 3. golünü kaydederek takımına zaferi getiren isim olmayı başardı.

Kırılma anı Mert’in kurtarışı

Teknik ekibin aldığı rotasyon kararı sonrasında Beşiktaş formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Mert Günok, kalesine gönderilen 5’i isabetli 11 şuttan 2’si dışında başarılı bir görüntü sergiledi. Özellikle ilk yarının uzatma bölümünde Haji Wright’la karşı karşıya pozisyonda gole geçit vermeyen Mert’in bu kurtarışı mücadelenin kırılma anı oldu. Tecrübeli file bekçisi, performansıyla güven verdi.

Batshuayi kalitesini gösterdi

Devler Ligi’nde Borussia Dortmund’la oynanan karşılaşmada kaçırdığı goller sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Michy Batshuayi, Antalya maçında tutuk bir ilk yarı geçirse de ikinci yarıda önemli bir etki gösterdi. Belçikalı futbolcu, önce 65’tefırsatçılığını konuşturup şık bir gole imza attı ardından 76’da ise Ghezzal’a asist yaparak alkış topladı. 27 yaşındaki forvet, 4 lig maçında 3 gol ve 1 asiste ulaşarak teknik ekip ve taraftarını memnun etmeyi başardı.

Rıdvan, ilk 11’e koşuyor!

Antalyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Rıdvan Yılmaz, 37. dakikada dahil olduğu oyunda sol bek hattından ileriye çıkıp 49’da takımını ateşleyen gole imzasını attı. Bu sezon Kara Kartal’daki ilk sayısına imza atan başarılı futbolcu, dinamik ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Sergen Yalçın’a ilk 11 için mesaj gönderdi! Genç oyuncunun salı günkü Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de çıkması bekleniyor.