Beşiktaş yönetiminin hedefinde teknik heyet var!

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında sadece 4 puan toplayarak son 15 yılın en kötü başlangıcına imza atan Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava yenilgisi bardağı taşırdı. Sergilenen futbola tepki gösteren siyah-beyazlı yöneticiler, "Sahada ne oynadığımızı bilmiyoruz. Kimse ortalarda yok. Sadece pas yapılıyor, bu da nereye kadar. Oyuncuların performansı çok kötü. Büyük umutlar bağladığımız isimler sahada gölge gibi geziniyor. Böyle giderse radikal kararlar almamız gerecek" ifadelerini kullandılar.

Pazartesi günü Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu iki maçtan çıkacak sonuçlara göre teknik heyetten futbolculara kadar tüm takımı ilgilendiren ciddi kararların alınması söz konusu.

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SERGİLENEN FUTBOL DEĞİL SORUNLAR DOMİNANT!

Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçlar, camiayı umutsuzluğa itti. Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın oyun felsefesini 'dominant futbol' olarak açıklasa da sadece sorunların 'dominant' olduğu gün yüzüne çıktı. 5 maça 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sığdıran, kalesinde 11 gol gören siyah-beyazlılarda 'sistem' hem taraftarlar hem de yönetim tarafından sorgulanmaya başlandı. Bratislava'ya karşı %72 topla oynayan Beşiktaş, 697 pasta %90 başarı oranı yakaladı. Ancak tek bir organize atak yapılamadı.

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4 BÜYÜKLER İÇİNDE EN KÖTÜ TRANSFER PERFORMANSLARI

Kartal'ın 7 yeni yabancıdan 6'sı Bratislava'ya karşı forma fırsatı bulurken kayıpları oynadı. Harcanan 16 milyon Euro'ya rağmen geride kalan beş maçta yeniler skora katkı sağlayamadı. Beşiktaş, dört büyükler arasında en kötü yeni transfer performansına sahip takım oldu. Elneny, ilk kez forma giydiği Gazişehir karşılaşmasında kırmızı kart görerek 3 maç ceza aldı. Boyd önce Gaziantep'te kulübeye çekildi, ardından Bratislava'da tribüne çıktı. Ruiz, son iki karşılaşmada savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti. Diaby, Rebocho ve N'Koudou da hiçbir bir varlık gösteremedi.

Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'da 19 maça çıkan Abdullah Avcı, 3 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.

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Yenilerin takımlarına katkıları

Galatasaray: 2 gol, 5 asist

Fenerbahçe: 4 gol, 5 asist

Trabzonspor: 4 gol, 2 asist

Beşiktaş: 0 gol, 0 asist

Kaynak: Sabah

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