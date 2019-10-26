Beşiktaş yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi bir hamle daha

Süper Lig'in 9. haftasında gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisine kilitlenmişken, siyah beyazlılar da galibiyet için kenetlendi. Dolmabahçe'de oynanacak mücadele için Abdullah Avcı oyuncularına Galatasaray'ı ezberletiyor.

Teknik heyetine rakip oyuncuları birebir analiz ettiren Avcı'nın, Adem Ljajic'i "Bu maç senin maçın" diyerek motive ettiği ve Sırp yıldıza orta sahada serbestlik tanıyacağı öğrenildi.

Atiba ve Elneny'e ise büyük iş düşecek orta alanda takımın pas organizasyonlarını ikilinin yapacağı öğrenilirken, kanatlarda Lens ve Caner ikilisi görev yapmaya devam edecek.

Beşiktaş'ta savunma hattı ise bozulmayacak. Vida, Roco ve Pedro Rebocho'nun forma giymesi beklenirken, sakat olan oyunculara göre durumu daha iyi olan Gökhan'ın Necip ile yer değişikliği, sağlık ekibinden gelecek rapora göre şekillenecek.

Yönetimden bir hamle daha

Beşiktaş'ta yönetim de Nevzat Demir Tesisleri'nde oyunculara yakın temas halinde... Ödemelerin yapılmasının ardından derbiye galibiyet primi de verecek olana Çebi ve kurmayları, futbolcuların sadece sahaya konsantre olmaları ve saha dışındaki detayları akıllarından çıkartmaları için çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kartal Yılmaz da teknik ekipten tam not aldı. Genç oyuncunun derbide kadroda yer alması beklenirken, yönetimin de altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre verilip, değerlendirilmesini istediği gelen haberler arasında.