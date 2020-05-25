Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Ümraniye çıkarması...

Beşiktaş yönetimi Ahmet Nur Çebi yönetiminde bayramda da boş durmuyor. Siyah-Beyazlı yönetim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde günü çift idmanla geçiren futbol takımı oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi sözleşmelerde indirim görüşmeleri için tesislerin yolunu tuttu. Çebi ve yöneticiler, tesislerde kalan futbolcularla tek tek maaş indirimi konusunda görüşme yapacak.

Kısa süre önce Burak Yılmaz her türlü fedakarlığa hazırlıklı olduklarını açıklamasına rağmen Beşiktaş'ta maaş indirimi konusunda gelişme yaşanmamıştı.

Beşiktaş yönetimi bayram boyunca yapacağı ikili ve yüzyüze göreşmelerle bu sıkıntıyı mutlaka çözmek istiyor.

Süleyman Hatısaru







