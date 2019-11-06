Beşiktaş yönetimi tasarruf için düğmeye bastı

Beşiktaş‘ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatıyla kulüpteki ekonomik tablolar incelenirken, futbolcuların maaşları da yüksek bulundu. Siyah-beyazlılarda mevcut sözleşmeler gözden geçirilecek.

Siyah-beyazlı yönetimi özellikle Lens, Vida, Ljajic ve Oğuzhan‘ın yüksek maaşları düşündürüyor. Yönetim, maaş maliyetinin düşürülmesini hedefliyor. Beşiktaş’ta, Ocak ayında futbolculara gelecek teklifler de masaya yatırılacak. Siyah-beyazlılarda, satılmayacak oyuncu kategorisinde hiçbir oyuncu bulunmayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular için de yeni bir planlama yapılacak. Kaptanlar Atiba, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in mayısta sona erecek sözleşmelerini masaya yatırmayı planlayan yönetim, futbolu bırakmak istemesi halinde Atiba’ya kulüpte kalıp antrenörlük yapmasını yönünde teklif yapacak.

Öte yandan kulüp içinde yapılan araştırmalar sonrasında bazı üst düzey profesyonel çalışanlarla yollar ayrıldı. 2 milyon TL üzerinde yıllık tasarruf getireceği öğrenilen bu hamlenin devam edeceği, başkan Çebi’nin konu ile şahsen ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. (Bein Sports)