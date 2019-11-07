Beşiktaş yıldızlarından, hocasından yoksun Braga deplasmanında

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında bu gece deplasmanda Portekiz’in Braga ekibiyle yapacağı maç öncesinde teknik ekip, kadroda büyük revizyona gitti. Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Douglas ve Georges-Kevin N’Koudou’nun yanı sıra Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby kadroda yer almadı.

Siyah-Beyazlılar kara yoluyla geçti

Siyah-Beyazlı takımın 17 kişilik Braga maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin. Siyah-Beyazlılar, dün Portekiz’e gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Porto kentine hareket eden Beşiktaş kafilesi, buradan da kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Braga’ya geçti.

‘Tedaviye yanıt verirse...’

Teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı’nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi. Beşiktaş Kulübün’den yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın (bugün) Portekiz’e gidecektir” denildi.

3’te 3 yapsa bile...

Bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Kara Kartal, Avcı yönetimindeki 3 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, ardından İstanbul’da Wolverhampton’a 1-0 ve Braga’ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu 3 maçta 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

3 maç sonunda grupta puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar’ın üst tur biletini alabilmesi için kalan üç karşılaşmasını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Matematiksel olarak şansı sürse de grupta iddiası bulunmayan Kartal, Braga’yı yenip şansını sonuna kadar zorlamaya çalışacak.