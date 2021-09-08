Beşiktaş yıldızları bedavaya aldı!

Son dakika haberi... Beşiktaş yönetimi yıldızlarına, Avrupa kulüplerinin şaşkın bakışları altında düşük maliyetlerle imza attırdı. A Milli Takım futbolcularının yanı sıra gelecek vadeden isimleri de takıma kazandırıp nokta atışı hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden daha az bir maliyetle yeni sezonun takımını kurdu.

Son şampiyon Beşiktaş, oluşturduğu kadro ile de herkesi kendine hayran bıraktı. Yerli ve yabancı nokta atışı transferlerle kadrosuna 12 isim katan Beşiktaş yönetimi; Pjanic, Teixeira ve Batshuayi gibi yıldızları da oldukça düşük maliyetle takıma kazandırıp herkesin hayranlığını kazandı.

Yönetim geçen sezon performansları ile takımı zafere götüren Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier için ilk hamlelerini yaparak iki oyuncuyu da başta G.Saray olmak üzere kimseye bırakmadı.

Ayrıca 22 yaşındaki Montero transferi ile de savunmada alternatif yarattı. A Milli Takım'ın file bekçisi Mert Günok, sol beki Umut Meraş ve forveti Kenan Karaman'ın yanı sıra geçen sezon Alanyaspor ile ligin en iyilerinden olan Salih Uçan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Schalke'den 20 yaşındaki Can Bozdoğan ise geleceğe yönelik hamle oldu.

24 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

Beşiktaş'ın 12 kişilik transfer operasyonunun bonservis ve kiralama maliyeti toplamı 7 milyon 350 bin Euro oldu.

Pjanic ve Alex'i bedavaya transfer eden Beşiktaş, Batshuayi için ise sadece 150 bin Euro ödeyerek inanılmazı başardı.

Tüm bu oyuncuların maliyeti ise 16.8 milyon Euro. Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı ve yayın geliri olarak yaklaşık 30 milyon Euro kasasına koyacak olan siyah-beyazlılar, elde edeceği sonuçlarla bu rakamı yukarı çekebilecek.

Kartal'ın bu sezonki transfer operasyonunun tamamı 24 milyon 150 bin Euro olurken, Şampiyonlar Ligi gelirinden daha az bir rakama Devler Ligi arenasında mücadele edecek bir kadro kuruldu.

Beşiktaş, tecrübelilerle gençleri harmanladığı bir transfer dönemi geçirirken yeni oyuncuların yaş ortalaması 27.5 oldu.