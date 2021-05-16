Beşiktaş, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.

Beşiktaş’ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.

Üçü de tarihe geçti

Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş’ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş’ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Daha önceki şampiyonlukları yabancılar getirmişti

Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.

Beşiktaş’ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.

Beşiktaş’ın şampiyonlukları

Beşiktaş’ın 1959’dan itibaren şampiyonlukları şöyle:

Sezon Teknik Direktör

1959-1960 Andras Kutik

1965-1966 Ljubisa Spajic

1966-1967 Ljubisa Spajic

1981-1982 Dorde Milic

1985-1986 Branko Stankovic

1989-1990 Gordon Milne

1990-1991 Gordon Milne

1991-1992 Gordon Milne

1994-1995 Christoph Daum

2002-2003 Mircea Lucescu

2008-2009 Mustafa Denizli

2015-2016 Şenol Güneş

2016-2017 Şenol Güneş

2020-2021 Sergen Yalçın

Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş’ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.

AA