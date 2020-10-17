Beşiktaş yeni transferleriyle gövde gösterisi yaptı! Hedef şampiyonluk

Geride bıraktığımız transfer döneminde takımı tam 10 yeni futbolcuyla güçlendiren Siyah-Beyazlılar, bu isimlerin 9'u için dün Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Etkinlikte; Vincent Aboubakar, Fabrice N'Sakala, Welinton, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal yer aldı. Gana Milli Takımı’ndan dönüşte yapılan Kovid- 19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah ise etkinliğe videokonferansla katıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir an önce sağlığına kavuşup ardından takıma dönmek istediğini söyledi. İşte yeni yıldızların açıklamaları...

Montero: Tüm kulvarlarda başarı istiyorum

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero, toplantıda sözü alan ilk futbolcu oldu. Genç stoper, "Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Bütün takım arkadaşlarımla tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyorum" dedi.

Welinton: Hedefim şampiyon olmak

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton, dünkü basın toplantısında gelecek için umutlu konuştu. İlk maçlardaki performansı sebebiyle eleştirilen Brezilyalı futbolcu, "Herkese sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim de hedefim burada şampiyon olmak" sözlerini sarf etti.

Josef: Bütün camiaya bol şanslar

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yle yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı ön libero Josef de Souza, ekip olarak önemli işlere imza atacak güçte olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bütün camiaya şans diliyorum. Bu formayı giymek çok büyük mutluluk" yorumunu yaptı.

Aboubakar: Aynı istekle geri döndüm

Kara Kartal'ın Portekiz ekibi Porto'dan takıma kazandırdığı Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta ikinci macerasına başladığı için mutlu olduğunu söyledi. Kamerunlu golcü, "Başta başkanımız olmak üzere hocama takım arkadaşlarıma bu şansı tanıyan herkese teşekkür ederim. Aynı istek ve arzu ile Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı yeniden terleteceğim için çok mutluyum. Yine şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Gökhan Töre: İlk günkü heyecanla...

Yeni Malatyaspor'daki macerasının ardından Kara Kartal'a geri dönen Gökhan Töre, takımının başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Töre, "Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. İlk günkü gibi bu formayı heyecanla taşıyacağım. Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tekrardan bu formayı giydiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Atakan: Kulübü en iyi yerlere getireceğiz

Altınordu'dan gelen genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, büyük bir camiaya adım atmanın gururunu yaşadığını söyledi. Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür ederim. Bu kulübü en iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

N'Sakala: Bu seviye için çok çalıştım

Alanyaspor'la sözleşmesini tamamlamasının ardından bedelsiz olarak Beşiktaş'a kazandırılan Fabrice N'Sakala, kariyerinde büyük bir adım attığını söyledi. Tecrübeli sol bek, "Bu formayı giymek büyük bir onur. Bu seviyede olmak için çok çalıştım. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz" yorumunu yaptı.

Ghezzal: En kısa sürede...

Transferin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, bir an önce takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi. Cezayirli kanat oyuncusu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. En kısa sürede sahaya çıkmak istiyorum. Umarım taraftarlar da bir an evvel döner. Onları da aramızda görmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Rosier: İyi bir takımımız var

Portekiz ekibi Sporting'den bir sezonluğuna kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş'la önemli başarılar yaşamaya hazır olduğunu söyledi. Rosier, "Daha önce Sporting'deydim. Burada olmak istedim. İyi bir takımımız var. İnşallah şampiyon oluruz. Umarım taraftalarımız da en yakın zamanda aramıza dönerler" dedi.