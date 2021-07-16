Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! İşte bugünkü idman...

Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. İdman açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (AA)