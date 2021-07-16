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Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! İşte bugünkü idman...

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki günün ilk idmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2021, Cuma 14:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! İşte bugünkü idman...

Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. İdman açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (AA)

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