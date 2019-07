Ciddi rakipler yeni sezon için ölçü olacak

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni bir oyun sistemine alışmaya çalışıyor. 8 Temmuz'da Riva'da başlayan ve 13 gün süren antrenmanlar boyunca sürekli olarak aynı tip çalışmaları ısrarla yaptıran Avcı'nın tek amacı, takıma yeni sistemi ezberletmek. Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda kondisyon idmanlarını da yaptırırken, Pendikspor ve Kocaelispor ile oynanan iki hazırlık maçında yorgunluğa rağmen yeni sisteme verilen reaksiyondan bir hayli memnun.

Oyuncuların sisteme uyma isteği ve çabası Avcı'yı gelecek için umutlu kılarken takımın gerçek gücü Avusturya'da yapılacak hazırlık maçlarında ortaya çıkacak. Yarın başlayacak ve 11 gün sürecek Avusturya kampında daha güçlü rakiplerle karşılaşacak siyah-beyazlılar, sırasıyla Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak. Pendikspor ve Kocaelispor maçlarının ilk yarılarında as oyunculara, ikinci yarılarında da gençlere şans veren Abdullah Avcı'nın, as oyuncuların alacağı süreleri Avusturya'daki hazırlık maçlarında daha da artırması bekleniyor. Avcı, böylelikle yeni sisteminin nasıl işleyeceğini ve takviye gerekip gerekmeyeceğini de net bir şekilde görme fırsatı elde edecek.

ABDULLAH AVCI'NIN DERDİ SOL TARAF

Riva kampını sadece Tyler Boyd transferi ile geçiren ve oyuncu katılımı yönünden oldukça durgun bir dönem yaşayan siyah-beyazlıların, Avusturya kampında transfer rotası da son halini alacak. Öncelikli olarak sol stoper isteyen Avcı'nın, Palmeiras'ı tercih eden Vitor Hugo'nun yerine şu an için Roco'yu takıma monte etme çalışmaları da yine kampta yaşanacak gelişmelerden biri olacak. Başkan Fikret Orman'ın da söylediği gibi iyi performans göstermesi halinde Roco formayı kapacak, aksi takdirde lig başlayıncaya kadar bir sol stoper mutlaka kadroya katılacak.

Tyler Boyd'un gelmesiyle sağ ön için bol alternatif oluşurken, sol taraf için oyuncu takviyesi kaçınılmaz gibi duruyor. Şenol Güneş döneminde sol tarafta tercih edilen Güven Yalçın'ın şimdilik ikinci santrfor olarak görülmesi ve Lens'in inişli çıkışlı grafiğine olan güvensizlik, sol açık mevkii için yeni bir transfer yapılmasını yüksek ihtimal kılıyor.

İşte tüm bu gelişmelerin net bir sonuca ulaşması Avusturya'da yapılacak ikinci etap kampında belli olacak. Yarın öğle saatlerinde Avusturya'nın Salzburg kentine uçacak olan siyah beyazlılar buradan 1.5 saatlik kara yolculuğu ile kamp yapılacak Saalfeld kasabasına geçecek ve ilk idmanını akşam saatlerinde yapacak.