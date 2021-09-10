Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig ’in 4. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.