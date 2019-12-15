Beşiktaş – Yeni Malatyaspor maçı öncesi son gelişmeler

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta çıktığı son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Dolmabahçe’de son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen Siyah-Beyazlı ekip, bu yenilginin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Rekabette 5. randevu

Süper Lig’de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son 2 sezonda yapılan 4 maçtan 3’ünü Siyah- Beyazlılar kazandı, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 3 golle yanıt verdi

Kartal, evinde durdurulamıyor

Kara Kartal, Süper Lig’de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini yarın da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş’ta 4 eksik var

Kartal’da bu akşamki Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Douglas Santos ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Ruiz ve Georges- Kevin N’Koduou’nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu oyunculardan Ruiz de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yeni Malatya’da tek isim...

Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Yeni Malatyaspor’da 1 oyuncu sakatlığı sebebiyle Vodafone Park’ta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Dizindeki çapraz bağları kopan Eren Tozlu, sakatlığının sürmesi sebebiyle Dolmabahçe’deki maçta görev yapamayacak.

Sınırdakilere özel uyarı

Siyah-Beyazlı takımda Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, BTC Turk Yeni Malatyaspor karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 16. haftadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, 3 oyuncusuna da kart konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.