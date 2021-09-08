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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

08 Eylül 2021, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig ’in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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