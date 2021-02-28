Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (1 Mart) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.