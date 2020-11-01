Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçı da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Yeni Malatyaspor da zorlu rakibinden puan veya puanlar çıkarma hedefinde...

Maçın ilk dakikalarında oyun ortada geçti. İlk tehlikeli atak 16. dakikada geldi. Oğuzhan orta sahada topu kaptı, Atiba'ya pasını attı. Atiba, araya kaçmak isteyen Aboubakar'a pasını gönderdi ancak savunma çıkardı. Dönen top Larin'in önünde kaldı. Larin, ceza sahasına girer girmez köşeye şutunu gönderdi ancak top direğin yanından auta gitti.

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde sağ kanattan Beşiktaş Dorukhan'la geldi. Dorukhan çizgiye indikten sonra yerden ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde olan Aboubakar şutunu attı, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

ARKA ARKAYA ATAKLAR

Yine aynı dakikada sağ kanattan Beşiktaş korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında top Dorukhan'ın önüne düştü. Dorukhan gelişine şutunu attı, top Zeki Yavru'ya çarpıp Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar şutunu attı, kaleci kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ancak ikinci hamlede meşin yuvarlağı yakaladı. Beşiktaşlı taraftarlar bu hamle sonrasında heyecanlandı ancak gol gelmedi.

Beşiktaş bu dakikalarda baskısını artırdı. 28'de sol kanattan Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Ghezzal kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yandan auta çıktı.

29.dakikada Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Aboubakar orta alanda aldığı topla Yeni Malatyaspor ceza sahası önüne kadar geldi. Sağdaki Ghezzal'e pasını gönderdi. Ghezzal topu düzelttikten sonra plasesini gönderdi top sol üstten az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ BASKISINI ARTIRDI

Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Oğuzhah Özyakup yaklaşık 25 metreden şutunu attı ancak kaleci Abdulsamet topu kornere çeldi.

49.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Oğuzhan Özyakup arka direğe ortasını gönderdi. Ghezzal kafasını vurdu, ancak top yandan auta çıktı.

ARANAN GOL BULUNDU

Dakika 55'i gösterdiğinde Ghezzal, ceza sahası içerisinde orta bölüme doğru ortasını yaptı, Larin kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MALATYA'NIN EN TEHLİKELİ POZİSYONU

58'de Yeni Malatyaspor, Cueva ile frikik kullandı. Cueva'nın şutunu Ersin son anda kornere çeldi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sağ kanattan Ghezzal içeriye ortasını gönderdi. Aboubakar kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı.

ABOUBAKAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Beşiktaş'ta Aboubakar, 74. dakikada ceza sahasında müsait kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kamerunlu inanılmaz bir şekilde altpastan topu adeta dikerek üstten auta gönderdi. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek puanını 10'a çıkardı.

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Zeki, Semih, Wallace, Ahmet Ildız, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssouf, Kubilay, Tetteh