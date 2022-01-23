Beşiktaş Yeni Malatyaspor karşısında direğe takıldı

Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Son iki haftada galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, 11 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Normal şartlarda 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan karşılaşma, Yeni Malatyaspor’un hafta içinde oynadığı maçın ertelenmesi nedeniyle 22 Ocak Cumartesi gününe alınmıştı. Mücadeleye Beşiktaş etkili başladı. İlk yarıda Siyah-Beyazlılar, rakip kalede gol aradı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Malatyaspor ise rakibinin atağını karşılayarak ilk 45’i geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında Malatya oyunu dengelemek istedi. Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira’nın golüyle 1-0 öne geçti. Malatya, 84. dakikada Adem Büyük’ün penaltı golüyle durumu 1-1’e getirdi ve oyun bu sonuçla bitti.

89’da üst üste...

Yeni Malatyaspor karşısında baskılı oynayan Beşiktaş, tam 3 şutunda direklere takıldı. Maçın 77. dakikasında Güven’in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Batshuayi’nin ön direğe çıkarttığı topa, Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Emirhan İlkhan vurdu. Top yakın direğe takıldı. Maçın 89. dakikasında galibiyet için yüklenen Beşiktaş’ta Ghezzal’ın sol içten penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşa Vida kafa vurdu. Top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda buluşan Batshuayi’nin volesinde top, uzak direğe çarparak, dışarı çıktı.

Bu alanda zirvede!

Maçın 25. dakikasında Aabid’in pasıyla ceza sahasının dışında, sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu top da direkten döndü. 4 topun direkten döndüğü karşılaşma sonucunda Kara Kartal, Malatya’da 2 puan bırakarak üst sıra yarışında ciddi bir yara aldı. Öte yandan bu sezon 14 şutu direkten dönen Beşiktaş, Gaziantep FK’yle birlikte Süper Lig’de şutları en çok direkten dönen takım konumunda.