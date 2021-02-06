Beşiktaş yeni galibiyet serisi peşinde

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig’in ilk yarısına damga vuran Siyah-Beyazlılar, 44 puanla sezonun birinci bölümünü zirvede kapatmıştı. İlk 4 maçtan 4 puanla ayrılmalarına rağmen takımına önemli bir çıkış yaşatan Sergen Yalçın, 18 maçta 15 galibiyet alarak liderlik koltuğunu kapmıştı. Ligde sezonun ikinci bölümüne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kara Kartal, Trabzonspor’a 2-1 kaybedip Antalyaspor’la da 1-1 berabere kalmıştı. Üst üste 2 mücadelede yaşanan 5 puanlık kaybın ardından yarışta bir anda geri plana düşüp üçüncülük koltuğuna geçiş yapan Kara Kartal’da teknik ekip, planını belirledi. Lider Fenerbahçe ve ikinci Galatasaray’ın bugün karşı karşıya geleceği mücadeleyi iyi değerlendirmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, yarın Konya’yı devirip zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

En önemli aday...

Süper Lig’in ilk yarısında son yenilgisini Alanyaspor karşısında alan Kara Kartal, bu mücadele sonrasında çıktığı 5 maçı da kazanmıştı. Yardımcılarıyla beraber yaptığı toplantıda benzer bir planlama yapan Sergen Yalçın; Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep’ten oluşan 5 maçlık lig takvimini 15 puanla kapatmayı istiyor. Bu doğrultuda ilk adımı yarın atmayı isteyen Sergen Yalçın, sonrasında yapılacak 5’te 5’le orta vadede yine ligin zirvesine çıkıp takımını yine şampiyonluğun en önemli adayı yapmayı düşünüyor.

2 maç sonra BAY

İlk yarıda Konyaspor ve Gençlerbirliği’ne kaybeden Sergen Yalçın ve öğrencileri, özellikle bu 2 mücadeleye yoğunlaşmış durumda. Hesabı kapatmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2 karşılaşmada da etkili bir oyunla galibiyete uzanmak istiyor. Bu 2 mücadele sonrasında haftayı BAY olarak geçirecek olan Kara Kartal, bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek zirve yürüyüşünü sürdürmenin hesaplarını yapıyor.