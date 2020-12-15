Beşiktaş yeni galibiyet serisi istiyor

Milli ara sonrasında önemli bir çıkış yakalayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yönetiminde 3 kritik mücadeleyi de kayıpsız geçmişti. 8 eksikle çıkılan Başakşehir sınavını 3-2’lik zaferle tamamlayan, ardından 15 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-3 deviren Beşiktaş, 3 maçlık İstanbul periyodunda Kasımpaşa’yı da 3-0 yenmişti. 3 maçta topladığı 9 puanın ardından önceki akşam lig lideri Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Kara Kartal, deplasmandan 2-1’lik mağlubiyetle döndü. Zorlu 4 maçlık periyottan 9 puan çıkaran Siyah-Beyazlılar, bu mücadeleyi geride bırakıp sıradaki karşılaşmalarına kilitlendi.

7 puan geride ama...

Ligde 1 maç eksiğiyle lider Alanyaspor’un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, zorlu fikstürün ardından önündeki 5 haftada alt sıralarda yer alan takımlarla oynayacağı mücadelelerle yeni seri peşinde olacak. İlk olarak pazar günü Erzurumspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından sırasıyla; Ankaragücü (d), Sivasspor, Kayserispor (d) ve Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor yenilgisinden gereken dersleri çıkarmak için yardımcılarıyla çalışmalara başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, 5 maçlık periyotta yeni bir kazanma serisi elde edip zirve yarışına tekrar dahil olmak istiyor.