Beşiktaş Kulübü sessiz geçirmesi beklenen ara transfer döneminde bombayı patlatmıştı. Ezeli rakibi Galatasaray ’ın da takibinde olan Gedson Fernandes’i müthiş bir operasyonla renklerine bağlayan Kara Kartal, şu anda bütçesi olmadığı için genç orta saha oyuncusunu sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık oynaması için aracılık etmiş ve yeni sezon için el sıkışmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 14 isimden 10’uyla yollarını ayıracak olan Kara Kartal, oluşacak maddi hareket alanını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan idareciler, 3 ismi gözlerine kestirdi.

Bardakçı’dan olumlu dönüş

Sezon sonunda Domagoj Vida’yla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, stoper hattını Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı’yla doldurmak istiyor. 27 yaşındaki savunmacıyla menaceri aracılığıyla yaptığı görüşmeden olumlu geri dönüş alan Kara Kartal, sezon bitmeden başarılı isim için Yeşil Beyazlılar’la da temasa geçip transferi noktalamayı amaçlıyor.

Boupendza out; Ekuban in!

Forvet hattında da Michy Batshuayi’yle sezon sonunda vedalaşacak olan Beşiktaş Yönetimi, hedefleri arasında bulunan Aaron Boupendza’dan disiplin sorunu sebebiyle vazgeçti. Siyah-Beyazlı idarecilerin gündemine gelen son ismin, geçen sezonun sonunda Trabzonspor ’dan Genoa’ya 1.8 milyon Euro’ya transfer olan Caleb Ekuban olduğu belirtildi. Öte yandan Everton’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın eski yıldızı Cenk Tosun için de şimdiden bir kişilik kontenjan ayrıldığı konuşuluyor.

Elneny sezon sonu boşta

Siyah-Beyazlılar, yaz transfer döneminde en büyük değişimi orta sahasında yapacak. Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup’un bitecek olan sözleşmelerine ek olarak Miralem Pjanic’in de kiralama süresi dolacak. Bu hattı güçlendirmek için ilk hamleyi Gedson Fernandes’le yapan Kartal, 2 yıl önce kulüpte kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny için de nabız yoklayacak. Mısırlı futbolcunun İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek olan kontratı, Kartal’ın iştahını kabartıyor!







