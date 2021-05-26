Beşiktaş'a çifte kupa zaferi yaşatan teknik ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ kolu olan yardımcı antrenör Murat Şahin, evinin kapılarını SABAH SPOR'a açtı. Röportajın dün yayınlanan ilk bölümünde sezon boyunca yaşadıklarını anlatan Şahin, oyuncularla ilgili de çarpıcı tespitler yaptı.

TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ OYUNCU ATİBA

- Atiba, 38 yaşında olmasına rağmen müthiş oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazen biz idmanları akşam düşünüyoruz, o sabah istiyor. 'Aileme gideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibe de alınabilir, her türlü bilgisinden yararlanılabilir.

DEVLER LİGİ İÇİN YAPILANMA GEREK

- Şampiyonlar Ligi, teknik ekip olarak ilk deneyiminiz olacak, neler düşünüyorsunuz?

Biraz gerçekleri görmek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplerle aramızdaki makas hem maddi anlamda hem oyuncu kalitesi olarak açılmış durumda. Buralarda başarı uzun vadeli planlarla, yapılanmalarla olur. Ülke olarak sabırsız olduğumuz için bu planlar gerçekleşmiyor.

- Sezonu iki kupayla tamamladınız. Şimdi sıradaki hedefiniz nedir?

Futbolcuyken oynadığınız kulüpte dönüp antrenör olarak başarı kazanmak ayrı bir zevk. Futbolda hedef bitmez. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Başarılara süreklilik kazandırmak istiyoruz. Çok çalışacağız, bütün kupalara adayız. Dün dündür, bitmiştir. Artık bugünün hedefine bakacağız.

- Bu sezon birçok oyuncunun performansı öne çıktı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Larin sezon başı gitsin kalsın, yedekten kullanırız vs. diye konuşulan oyuncuydu ama sonra işler değişti. Larin'in bize performans vermesi sol açıkta oldu. Santrforda aynı etkiyi veremiyor, yüzü dönük daha iyi oynuyor. Bu sene bütün oyunculardan katkı aldık ve bu da bizi başarıya götürdü. Oynamayan oyuncudan esas katkıyı alırsanız şampiyonlukta büyük aday olursunuz. Oynayan oyuncunun zaten performansı bellidir, onların formsuzluğunda yerine oynattığınız oyuncu aynı katkıyı sağlamazsa tökezlersiniz.

HAKARET OLMADIĞI SÜRECE İTİRAZ SIKINTI OLMAZ

- Takım içinde sezon başındaki beklentiyle, sezon sonu geldiği nokta değerlendirilirse, sizi en çok şaşırtan oyuncu kim oldu?

Açıkçası oyuncularımızı çok fazla ayırt etmek istemiyorum ama 'sezon başı düşündüğünüzle sezon sonu size performans verenlerden' derseniz, kesinlikle Larin derim. Sezon başı ne bizlerin ne başkasının beklemediği bir performans verdi.

- Hakemlere itirazlarınız zaman zaman çok eleştirildi. Ne diyorsunuz?

Bu itirazların dozajını artırmadıktan sonra yanlış değil. Küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. 'Niye faul verdiniz? Bu sarı kart değil mi?' diyoruz. Hocanın el açmasında bir şey yok ki, o an verdiği vücut tepkisi... Hakaret veya küfür olmadığı sürece itiraz etmenin ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz.

ŞAMPİYONLUĞUN YORGUNLUĞUNU ATAMADIM

- Bu sezon ailenize yeterince vakit ayırabildiniz mi?

Ne yazık ki ayıramadım. Antrenörlüğün sorumluluğu fazla olduğu için mesainiz de çok oluyor. 3 günde bir maç, devamlı kamp oluyor. Şampiyonluğun üzerinden günler geçti, hâlâ yorgunluğumu atmış değilim.

- Avrupa'ya futbolcu gönderiyoruz ama teknik adam gönderemiyoruz. Buna ne diyorsunuz?

Avrupa'daki kulüpler uzun vadeli başarı kazandırabilecek antrenör almaya çalışıyorlar. Türkiye'den antrenör almak istiyor ama bakıyor CV'ye, takımı sadece 6-7 ay çalıştırmış. Bizde görev süreleri o kadar uzun değil ki, kulüpler başarısızlıkta hemen hocaları gönderiyorlar. Onlar da sıkıntı hocada zannedip almıyorlar.