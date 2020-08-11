Beşiktaş Wellington Nem ile masaya oturdu

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yol ayrımında olan Wellington Nem ile masaya oturdu. Bonservisi bedeli olmayan tecrübeli oyuncu ile anlaşılmaya çalışılıyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya yıllık 1.250.000 Euro maaş önerdiği öğrenildi.

1992 doğumlu oyuncu geçen yılı ülkesi Brezilya ekiplerinden Fluminense'de kiralık olarak tamamlamış ve 18 maçta 1 gol atmıştı

Orhan Yıldırım







