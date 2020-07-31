Beşiktaş'ın savunma hattında yapmak istediği hamlelerden biri olan Welinton transferinden önemli bir gelişme yaşandı. TRTSpor'un haberine göre Sergen Yalçın'ın eski öğrencilerinden Welinton için Alanyaspor'a Fatih Aksoy'u bonservisi ile veren Beşiktaş böylece transferi tamamladı.

1997 doğumlu Fatih Aksoy'un Alanyaspor'a gitmesinin ardından 1989 doğumlu Brezilyalı oyuncunun transferi sonlanacak. Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaştığı da iddia edildi.

Üç sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton geride kalan dönemde 72 lig maçına çıktı ve 7 gol attı.