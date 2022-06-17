Beşiktaş-Weghorst transferinde son dakika

Beşiktaş santrfor bölgesine düşündüğü bir numaralı aday Wout Weghorst’un transferi için büyük çaba harcıyor. Başlarda çok düşük bir ihtimal olarak görülen Weghorst’un transferi, yönetimin ısrarlı çabaları üzerine son aşamaya kadar geldi. Hollandalı yıldızın kulübü Burnley ile oyuncuyu kiralama konusundaki bütün pürüzleri gideren yönetim, Weghorst’un istediği yıllık ücreti de masaya koymuş durumda. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael de transfer için devreye girdi.

CEVAP BEKLENİYOR

Weghorst’la görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Fransız teknik adam, “Beşiktaş’a gelirsen kariyerinde sıçrama yaparsın. Mario Gomez de senin gibi kısa süreli form düşüklüğü yaşadıktan sonra Beşiktaş’ta kendine geldi. Burada harika bir futbol ortamı var. Senin de Gomez gibi gol kralı olacağından eminim. Bu fırsatı kaçırmamalısın” dedi. Valerien Ismael’le yaptığı görüşmeden çok memnun olan Hollandalı golcü bu görüşme sonrası pazar gününe kadar süre istedi. (Türkiye)