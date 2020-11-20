Karius sonrasında kaleyi genç Ersin’e emanet eden ancak beklediği performansı alamayan Beşiktaş, Ocak ayında mutlaka tecrübeli bir file bekçisini renklerine bağlayacak. Ligi bilen ve maliyeti yüksek olmayan isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar’da, listenin başında Volkan Babacan’ın ismi yazıyor. Daha önceki 2 transfer döneminde de ciddi şekilde temas kurulan Volkan, bu kez Kartal olmaya çok yakın. Başakşehir’de deyim yerindeyse kulübeye hapsolan 32 yaşındaki eldiven, Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor. Siyah-Beyazlılar ise terk şart olarak, “Bonservis sorununu çöz” diyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Volkan’ın şimdiden Başakşehir cephesiyle görüşmelere başladığı ve devre arasında kolaylık gösterilmesi için söz aldığı öğrenildi.

B planı Serkan Kırıntılı

Son anda bir aksilik çıkmazsa İstanbul ekibi, Volkan Babacan’a bonservisini bedelsiz olarak verecek. Siyah-Beyazlılar’da her ihtimale karşı B planı olarak Serkan Kırıntılı gündemde tutuluyor. 35 yaşındaki deneyimli kalecinin de Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.

Orhan Yıldırım