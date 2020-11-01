Beşiktaş Vodafone Park’ta galibiyeti hatırladı

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 10’a yükseltirken, sahasındaki ilk galibiyetine imza attı. Bu sezon iç sahada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında ise 1-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor önünde 55. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı da bu sonuçla kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA) -