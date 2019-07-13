Adem Ljajic'in bonservisini alan, Tyler Boyd transferinde ise son aşamaya giren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

Stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Siyah Beyazı ekibin Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. TRT SPOR'un izleyicilerine son dakika bilgisi olarak verdiği habere göre, Beşiktaş'ın Hugo için Fiorentina ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Teknik patron Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde 28 yaşındaki stoperin 1 yıllık kiralanacağı ifade edildi.

2017 yılında 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan deneyimli stoperin ismi uzun süre Galatasaray'la anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Fiorentina formasıyla 30 lig maçına çıkan Hugo, gol kaydedemezken 2 asist yapmayı başardı. Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibi ile 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.