Trabzonspor, son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin peşinde... Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

1 YIL FUTBOL OYNAMAYABİLİR

Genç yetenek ile Beşiktaş ve Dinamo Zagreb de ilgileniyor. Beşiktaş'ın Gudjufi için kulübüne 400 bin Euro'luk teklif yaptığı da belirtildi. Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Trabzonspor prosedürleri izliyor. Bordo-mavili yetkililer, Makedonya'ya giderek öncelikle oyuncunun kulübü ve ailesi ile görüştü.

Bu transferin yetiştirme bedeli dahil 500 bin Euro'ya bitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi. Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Trabzonspor da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.

EKUBAN'A İKİ TALİP BİRDEN

Bu arada Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Caleb Ekuban'ın taliplileri de artıyor. GANAsoccernet'in haberine göre, İtalya'dan Sampdoria, Fransa'dan da St. Etienne'in Ekuban'ı çok istediği, Gana asıllı oyuncunun ise İtalya'dan gelen teklife daha sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)