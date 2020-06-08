Panathinaikos, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile anlaştığını resmi siteden duyurdu. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, PAE Panathinaikos, İspanyol orta saha oyuncusu Aitor Cantalapiedra ile anlaştığını, ufak pürüzlerin kaldığını ve bu pürüzlerin giderilmesinin hemen ardından önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağını bildirdi.

Sözleşme 3 yıllık

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Yunan ekibi, Aitor Cantalapiedra ile yıllığı 400 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menajeri Radyospor'da açıklamıştı

İspanyol oyuncunun menajeri Albert Botines, geçtiğimiz günlerde Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'den teklifler alıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir opsiyon. Durum en geç 2 ay içerisinde netleşecek. Türkiye'den görüştüğümüz takımlar var. Beşiktaş , Trabzonspor , Başakşehir ve Rizespor bu oyuncuyla ilgileniyor. Beni 20-30 tane menajer aradı. Aitor'a Türkiye'den büyük bir ilgi var. Arayan menajerler bu transferi bitirebileceklerini söylüyor."şeklinde konuşmuştu.

8 gol 7 asist

Öte yandan bu sezon Twente formasıyla 22 maça çıkan 24 yaşındaki İspanyol oyuncu 8 gol ve 7 asist kaydetti.