Karagümrük yenilgisi sonrasında oyuncularına sert çıkan Sergen hoca, her şeye rağmen bu kez fark istiyor: "Yarışta en rahat bizdik, şimdi bu durumu tersine çevirdiniz. Cumartesi günü farklı kazanıp, rakibimizden haber bekleyeceğiz"

Siyah-Beyazlı ekipte kadro ve taktiksel değişiklik de yolda. Sakatlanan Ljajic'in yerine Mensah geçiyor. Cezası biten Atiba 11'e dönecek. Sol bekte formsuz N'Sakala yerini Rıdvan'a bırakıyor. Forvet hattındaki sıkıntı ise devam ediyor.

Ortaya çıkan olumsuz havaya rağmen şampiyonluk yolunda avantajı elinde tutan Beşiktaş 'ın en büyük motivasyonu ise İzmir... Siyah-Beyazlılar 4 gün içinde hem lig hem de kupa finaline Gürsel Aksel Stadı'nda çıkacak. Hedef: Çifte bayram!

Kriz ve kaos dolu günlere rağmen, geriden gelip şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yaklaşan Galatasaray 'da, tam kapanma ilan edildi! Sezon boyunca İstanbul'da hiç kamp yapmayan takım, bugünkü antrenman sonrası tesislerde kampa girecek.

Takımın tecrübeli oyuncuları, şampiyonluk deneyimlerini gençlere aktararak onları Yeni Malatya maçına motive etmeye çalışıyor. Yönetim de Florya'daki havayı en üst seviyeye çekebilmek için, tüm transfer alacaklarını hesaplara yatırdı.

Beşiktaş kaç farklı kazanırsa, 3 gol fazlasını atması gereken Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nı şölen yerine çevirme planları yapıyor. Camiadan Başkan Mustafa Cengiz'e, "Cezası neyse ödeyelim, stada taraftar gelsin" baskısı var.