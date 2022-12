Beşiktaş ve Galatasaray , ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İki takımın transfer hedeflerine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'tan hücum hattına takviye arayışı

Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta hücum hattına takviye yapılması da gündemdeki konulardan biri... Kevin N'Koudou'nun henüz performans anlamında istikrar sağlayamamış olması Anthony Nwakaeme iddialarını gündeme getirmişti. Siyah-Beyazlıların hücum hattına yeni bir isim eklemek istediği belirtiliyor.

Weghorst'un durumu merak ediliyor

Siyah-Beyazlılarda Wout Weghorst için dönem dönem Burnley'ye dönüş iddiaları gündeme geliyor. Burnley Menajeri Vincent Kompany, şu an için oyuncuyu geri çağırma gibi bir düşünceleri olmadığını belirtse de Beşiktaş'ın transferi kalıcı hale getirecek opsiyonu kullanıp kullanmayacağı netleşmiş değil.

Opsiyon 10 milyon Euro

Beşiktaş'ın Weghorst'un bonservisini alması için Burnley'ye 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapması gerekiyor. Bu yüksek tutar konusunda henüz net bir hareket planı belirlemeyen Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için opsiyonlarını da hazırlıyor.

'Her mevkiye oyuncu bakıyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından transfere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Gelen-giden oyuncuların olabileceğini ki her mevkide oyuncu baktıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş üzerinde daha fazla yazılıp çiziliyor ama transfer zamanı gelince giden de olabilir, gelen de olabilir. Biz, burada takımın başarısına katkı sağlayacak oyuncularla çalışacağız. Daha önümüzde maçlar var. Ondan sonra değerlendireceğiz. Kulüp bakıyor, sistemimiz çalışıyor. Her mevkiye bakıyoruz. Savunmanın her tarafına, orta sahaya, hücuma, kenarlara... Eldeki oyuncuların verimine bağlı. Bugün N'Koudou gayet başarılıydı. Her maçta böyle katkı yaparsa farklı bir gözle bakarsın. Ama o da gidebilir, biz de duruma göre değiştirebiliriz. Aynı şey Redmond için de, Weghorst için de geçerli. Bunları göndeririz değil. Bunlardan da biri gidebilir, kenarda kalan da gidebilir. Bazı oyuncular çok konuşuluyor. Hiçbir problem yok. Hayatın yarın ne olacağı belli değil ki..." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan golcü hamlesi

Galatasaray, şu ana kadar PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin performansından memnun olsa da Arjantinli oyuncunun arkasını sağlama almak istiyor. Bafetimbi Gomis'in başarılı performansına rağmen ilerleyen yaşı ve Haris Seferovic'in beklentilerin altında kalan performansı, Sarı-Kırmızılıları uzunca bir süredir arayışa itmiş durumda.

Seferovic ile ayrılık kapıda

Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'ten beklediği katkıyı alamadı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de süre aldığı 9 maçta skor katkısı veremezken Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 gollük performans sergiledi.

İsviçreli golcünün kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündemdeyken kendisi için son dönemde Belçika ekibi Anderlecht'in devreye girdiği iddia edilmişti.

O isimler gündemdeydi

Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin PSG'deki bonservisini almanın yüksek maliyeti sonrası hem bu sezonun kalanı hem de önümüzdeki sezon için arayışlara girmişti. Galatasaray'da Moussa Dembele, Deniz Undav ve Luis Muriel isimleri öne çıkıyordu. Gündeme gelen son isim ise Süper Lig'den oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözü onda

İtalyan basınından TUTTOmercatoWEB, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiklerini belirtti. Süper Lig'in iki devi, İtalyan oyuncunun durumunu yakından takip ederken bir zirve adayı daha golcü oyuncuyla ilgileniyor.

Adana Demirspor da devrede

Mario Balotelli sonrası kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile de yollarını ayıran Adana Demirspor, hücum hattına takviye yapmak isteyen bir başka ekip... Üst sıraları zorlayan Süper Lig ekibi, Balotelli'nin boşluğunu bir başka İtalyan ile doldurmak istiyor.

Sözleşmesi bitiyor

33 yaşındaki Okaka'nın Başakşehir ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. 2021'de Udinese'den transfer edilen golcü oyuncu ile sezon sonundan önce yolların ayrılması da gündemde...

Bu sezon gözden düştü

Stefano Okaka, Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2021-22'de 31 maçta 12 gol, 3 asist ile fark yaratmıştı.

Bu sezon ise golcü oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sergilediği başarılı performansa rağmen Süper Lig'de istediği şansı bulamıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 maça ilk 11'de başlayan Okaka, 5 gol atmayı başardı. Süper Lig'de ise 12 maçta süre alan Okaka, bunların 6'sına ilk 11'de başladı ve 1 gol katkısı yapabildi. Tecrübeli oyuncunun Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 1 golü bulunuyor.