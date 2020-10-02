Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Olympiakos, Bruma transferini tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Portekizli kanat oyuncusunun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardı.

Olympiakos'un kanat bölgesi için Beşiktaş 'tan N'Koudou, Fenerbahçe 'den ise Rodrigues'le ilgilendiği iddia ediliyordu.

Bruma, 2017 yazında Galatasaray 'dan 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e, 2019 yazında ise Leipzig'den 12 milyon Euro karşılığında PSV'ye transfer olmuştu.

25 yaşındaki oyuncu son takımı PSV'de 35 maçta görev aldı ve 5 gol - 6 asist üretti.

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