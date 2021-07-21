Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig şampiyonluğu adına büyük bir rekabet yaşayan Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer dönemindeki yarışı da sürüyor. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes transferlerinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu kez de Cagliari'den Charalampos Lykogiannis'i istedikleri iddia edildi.





İtalyan basınından La Nuova Sardegna'nın haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray, Charalampos Lykogiannis'in transferi için temaslara başladılar. Son saatlerde iki takımın da Lykogiannis için bir görüşme gerçekleştirip bilgi aldıkları ifade edildi.

İlk tercihi İtalya

27 yaşındaki Yunan sol bek, Ocak 2018'de 800 bin Euro karşılığında Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer olmuştu. Cagliari ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek Lykogiannis'in öncelikli tercihinin İtalya'da kalmak olduğu belirtiliyor.

Cagliari ile yeni sözleşme ihtimaline sıcak bakan Yunan oyuncunun ismi Fiorentina için de geçiyor. Cagliari'nin olası ayrılığı noktasında Lykogiannis için belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon Euro olarak aktarılmakta.