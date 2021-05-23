Yeni sezon için transfer arayışlarında golcü takviyesine öncelik veren Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin Fulham'dan ayrılması beklenen Aleksandar Mitrovic ile ilgilendikleri iddia edilmişti. Roma ve West Ham gibi takımlarla da ismi geçen Aleksandar Mitrovic için Fulham Menajeri Scott Parker açıklamalarda bulundu.

Mitrovic'in takımdan ayrılmasına ilişkin olumsuz konuşan Parker, "Önümüzdeki sezon takımda olmaması için bir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.

2018'de 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olan golcü oyuncu, ilk sezonunda sergilediği performansla takıma büyük katkı sağlarken Premier Lig'de geçirilen son sezonda 27 maçta 3 gol katkısı sağlayabilmişti. Championship'e düşülmesi sonrası da Mitrovic ile yolların ayrılmasına ilişkin iddialar güçlenmişti.