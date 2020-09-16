PAOK'un önce Beşiktaş , sonra Benfica'yı eleyerek sürdürdüğü Şampiyonlar Ligi yürüyüşünün baş mimarı Chuba Akpom, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki forvet, Middlesbrough formasıyla İngiltere'ye dönecek.

Teesside Live'ın Yunanistan basınını da referans göstererek verdiği habere göre Middlesbrough, PAOK forması giyen İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladı. PAOK'un da takıma büyük katkı sağlayan yıldızına, bu transfer için izin vereceği aktarıldı.

Akpom, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough ile anlaşarak Ada'da Arsenal, Brentford, Coventry City, Not. Forest, Hull, Brighton sonrası yeni bir maceraya adım atacak.