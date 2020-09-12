Süper Lig'de sezon başlarken transfer çalışmaları devam ediyor. İlk haftada lige hızlı bir giriş yapmak isteyen dev takımlar kadrolarını güçlendirmek için kıyasıya yarışıyor.

Kalinic gelişmesi

Beşiktaş ’ın uzun süredir ilgilendiği Kalinic’in transferinde artık sona gelindi. Hırvat oyuncunun Beşiktaş yönetimine yolladığı haberde, ‘Bonservisimi alıp geleceğim’ dediği öne sürülüyor.

F.Bahçe'den açıklama

Transferin son günlerinde imzaların atılacağı iddialar arasında. Beşiktaş’ın radarındaki golcü futbolcu için geçtiğimiz gün Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı bir açıklama ile oyuncu ile ilgisi olmadığını vurgulamıştı.

Fenerbahçe’nin bu açıklamayı Beşiktaşlı bir yöneticiden gelen telefon üzerine yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlı bir yöneticinin Fenerbahçeli idareciyi arayarak "Siz de mi Kalinic ile ilgileniyorsunuz?" sorusu üzerine, sarı-lacivertli yöneticinin "Bizler dost kulüpleriz, böyle bir durum yok" dediği ve üzerine resmi internet sitesinden yalanlama yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Yeni sağ bek hedefi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi. Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile anılmıştı.

2 Süper Lig devi devrede

Şimdi ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin girişimde bulundukları aktarıldı. Football News 24'e göre önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılması gündemde.

Bu doğrultuda iki Türk ekibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer adına girişimde bulundukları belirtildi.

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak forma giydiği Sao Paulo'dan bonservisinin olduğu Roma'ya dönmüştü. Tecrübeli sağ bek, Roma forması altında ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2017'de 12 milyon Euro bonservis karşılığında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılmakta. (Skorer)