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Beşiktaş ve Fenerbahçe Sporar için kapışıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, Andraz Sporar için karşı karşıya geldi. Portekiz basını ezeli rakiplerin Sloven golcüyü kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Fenerbahçe Sporar için kapışıyor

Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.


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29 lig maçında 10 gole katkı

Geçtiğimiz sezonun bir başka Portekiz ekibi Braga'da kiralık olarak geçiren Sloven golcü, 29 lig maçında 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sporting ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Andraz Sporar'ın 5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

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