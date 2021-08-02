Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Borja için Gremio iddiası

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan, Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü Miguel Borja, Luis Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Gremio'ya gidiyor.

Borja, Arjantin'in en büyük kulüplerinden Boca Juniors'un da transfer gündeminde yer alıyor. Boca, oyuncunun haklarının yarısı için 3 milyon dolara Palmeiras'la anlaşmıştı.

Konuyla ilgili olarak Arjantin'in meşhur radyosu Radio Belgrano, Mundo Boca Radio programını yapan Martin Ribas önemli açıklamalar yaptı.





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"Transferin gerçekleşmesi çok yakın"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ribas, "Boca Juniors, Palmeiras'la oyuncunun haklarının yarısı için 3 milyon dolara anlaşmıştı. Tüm hakları için 6 milyon dolar istiyorlar. Oyuncu 1.6 milyon dolar kazanıyor. Boca, oyuncu ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu arada Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu transfer için devreye girdiğini öğrendik. Fakat dün Brezilya'da tüm gazeteler, Gremio'nun 1 milyon dolar karşılığında Borja'yı kiraladığını yazdı. Benim edindiğim bilgi de bu yönde; Gremio bu transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Brezilya'da resmî açıklamanın yapılması bekleniyor" dedi.