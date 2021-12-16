Beşiktaş ve Estoril arasında Pinheiro anlaşmazlığı!

Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'ın ardından gündeme gelen isimlerden Bruno Pinheiro, Siyah Beyazlılara en yakın isim olarak dikkat çekerken Portekiz'den son dakika iddiası geldi. İşte Beşiktaş'taki flaş gelişmenin ayrıntıları...

ADAYLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Beşiktaş'ta Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmış ve diğer adaylar için girişimler başlamıştı.

YABANCI HOCA TERCİHİ

Ahmet Nur Çebi yönetiminde adaylar değerlendirilirken yerli olarak gündeme Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın isimleri gelmişti. Yabancı adaylar ise Bruno Pinheiro ve Sabri Lamouchi olarak öne çıkmıştı.

GÜNDEMDEKİ İSİM BRUNO PINHEIRO

Yapılan yönetim kurulu toplantılarından Bruno Pinheiro'nun ismi çıktı. Portekiz'den O Jogo gazetesi, Beşiktaş ve Estoril arasında yapılan Bruno Pinheiro pazarlıklarının tüm ayrıntılarını aktarırken flaş bir iddiada bulundu.

'PINHEIRO VE BEŞİKTAŞ KESİN OLARAK ANLAŞMA SAĞLADI'

O Jogo, Beşiktaş ve Bruno Pinheiro arasında anlaşmanın kesin olarak yapıldığını belirtti. Haberde Pinherio'nun Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanacağı ve anlaşmanın 1.5 yıllık olacağı ifade edildi. Ayrıca Pinheiro'nun başarı bonuslarının da olacağı kaydedildi.

BAŞARILI OLURSA SÖZLEŞMESİ UZAYABİLİR

Beşiktaş'la 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Pinheiro'nun sözleşmesinde başarı gelmesi halinde sözleşmenin uzatılacağına daire bir maddenin de olacağı iddia edildi. Pinheiro ile kesin olarak anlaşma sağlayan Beşiktaş, Estoril'i ikna edemiyor.

'ESTORIL VE BEŞİKTA ANLAŞMA SAĞLAYAMADI SEBEBİ İSE...'

O Jogo sitesi, Beşiktaş'ın Estoril ile sözleşme fesih bedeli yüzünden henüz anlaşma sağlayamadığını okuyucularına aktardı. Haberin detayında "Beşiktaş, Pinheiro'nun sözleşmesinde yer alan 350 bin Euro'luk fesih maddesini ödemek istemiyor. Estoril ise bu bedelin ödenmemesi durumunda Pinheiro'nun ayrılmasına izin vermeyecek." ifadeleri yer alıyor. (Skorer)