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Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçındaki; MKE Ankaragücü de Antalyaspor karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

06 Nisan 2021, Salı 17:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve MKE Ankaragücü "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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