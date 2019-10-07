Sezon başı ve kamp döneminden beri sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş, dün de Alanyaspor mücadelesinde 3 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Kamp dönemi ve sezonun geride kalan bölümünde bu zamana kadar toplam 15 futbolcu sakatlandı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde Victor Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Burak'tan müjdeli haber alan Siyah-Beyazlılar; maçın ardından Dorukhan, Oğuzhan ve N'Koudou'dan gelen haberlle ise yıkıldı. Genç futbolcu Dorukhan'ın sağ dizinde ‘patella’ (diz kapağı) çıkığı ve bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi. N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. Dorukhan'ın 4 ay, N'Koudou'nun 1 ay, Oğuzhan'ın ise 2 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta şu ana kadar Karius, Victor Ruiz, Roco, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Caner, Rıdvan, Diaby, Güven,Orkan, Oğuzhan ve N'Koudou sakatlık yaşadı.