Beşiktaş - VakıfBank maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı deplasmanda 26-28, 19-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

15 Kasım 2019, Cuma 21:38
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Beşiktaş - VakıfBank maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından VakıfBank kasım ayında oynadığı dördüncü lig maçını da set vermeden kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş)

Setler: 26-28, 19-25, 19-25

Süre: 77 dakika (29, 25, 23)

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