Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’nun yedeği konumunda bulunan Utku Yuvakuran, yeni sezon öncesinde kiralanıyor... Gelecek sezonda Ersin’in yanına tecrübeli bir kaleci eklemeyi planlayan yönetim, Utku’yu TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’a kiralayacak.

Konuyla ilgili olarak Orta Çizgi adlı internet sitesine konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Utku, inşallah önümüzdeki sene planlamamızda yer alacak. Yüzde 90 anlaşma sağlandı. 1 yıl kiralık olarak. Sadece rakamsal boyutlar var, onları da yönetimler kendi aralarında halleder” dedi.