Siyah-Beyazlılar’ın ikinci kalecisi konumunda bulunan Utku Yuvakuran, bu sezon Kara Kartal’da 4 karşılaşmada görev yapmıştı. Sergilediği performansla forma yarışında geride kalan 22 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezonda başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi bu hamleyle Utku’nun kendisini daha da geliştirebileceğini düşünüyor. Loris Karius’un da ayrılığıyla birlikte Siyah-Beyazlılar, gelecek döneme 2 yeni kaleciyle başlayacak.