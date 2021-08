Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona geldi!

Siyah-Beyazlılar, sol bek için uzun bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. 8 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala bu bölge için gündemde yer alan Fransa Ligue 1 ekiplerinden LeHavre'ın formasını giyen Umut Meraş ile her konuda anlaşıldı. Daha önce Trabzonspor 'un da listesinde yer alan 25 yaşındaki milli futbolcunun imza atması artık an meselesi. Umut Meraş'ın, Siyah-Beyazlı ekip ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada yıldız oyuncu, 2019 yılında normal şartlar altında Beşiktaş ile anlaşmış ama transfer gerçekleşmemişti. Umut, 2 yıl önce Beşiktaş hakkında, "Beşiktaş ile anlaşmıştım. Ancak sonrasında transfer olmadı. Ben de Avrupa’da oynama hayalimi gerçekleştirdim" demişti.

Can Bozdoğan'da işlem tamam

Umut Meraş ile her konuda anlaşan Beşiktaş, dün de yeni bir ismi açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Almanya'da 2.Lig'e düşen Schalke'nin formasını giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattığını bildirdi. Kiralık olarak takıma katılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla alakalı, "Kulübümüz, bonservisi Schalke04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ghezzal'a özel program

Geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı ekibin kazandığı çifte kupada büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, yaz döneminin büyük bir bölümünde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile idmanlara çıktı. Ancak Cezayirli yıldızın, Ada'da kamp görmesine karşın fizik olarak çok geride kaldığı öğrenildi. Bu doğrultuda 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Kara Kartal'ın kondisyoneri Stefano Marrone ile ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.