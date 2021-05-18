Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, sadece Beşiktaş ve Antalyaspor’u ilgilendirmiyor. Lig 3.’sü Fenerbahçe, 4.’sü Trabzonspor ve 5.’si Sivasspor’un da gözü bu finalde olacak. Eğer kupayı Antalya alırsa, Akdeniz ekibi gelecek sezon Avrupa Ligi’ne Play-Off turundan katılacak. Ancak lig şampiyonu Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa, Kara Kartal Şampiyonlar Ligi’ne gideceği için Avrupa Ligi hakkı, normalde UEFA Konferans Ligi 3. ön elemesi oynayacak Fenerbahçe’nin olacak..

Bir kez daha temsil edebilir

Siyah-Beyazlılar’ın zaferi sadece Kanarya’yı olumlu anlamda etkilemeyecek. Sergen Yalçın’ın takımının kupayı havaya kaldırması durumunda Trabzonspor, Konferans Ligi’ne 2. ön elemeden değil, 3. ön eleme turundan başlayacak. Sivasspor da bu sayede geride bıraktığımız sezonun ardından ülkemizi bir kez daha Avrupa’da temsil etme şansını elde edecek. Yiğido da yeni sezonda Konferans Ligi’nde boy gösterecek ve 2. ön elemeden bu turnuvaya katılacak.



