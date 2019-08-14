Beşiktaş, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni namağlup bitirdi

Avon’un ana sponsor olduğu Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Hollanda’da düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubundaki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert’i 3-0 yendi. Avrupa’nın en iyi kadın futbol takımlarının mücadele ettiği turnuvada ülkemizi tarihinde ilk kez temsil eden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, grubundaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Twente’nin ardından namağlup olarak 2. sırada yer aldı. Grup birincilerinin üst tura çıkabildiği eleme maçları sonucunda Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, üst tura adını yazdıramadı.

Avon Genel Müdürü Orkun Gül, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turnuvasında ülkemizi temsil eden tek Türk takımı Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı’yla ilgili olarak şunları söyledi:

40 ayrı takımın katıldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubunda gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularımızı tek tek tebrik ediyoruz. Ülkemizden turnuvaya katılan tek Türk takımı olarak göğsümüzü kabartan Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı’nın ana sponsoru olmaktan ve gelecekteki başarılara el ele koşacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz.